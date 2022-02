Napoli, De Laurentiis esulta sui social: "Una grande emozione"

ROMA - "Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così". Sono le parole sui social di Aurelio De Laurentiis, che tramite un tweet ha commentato la vittoria del suo Napoli per 2-1 contro la Lazio all’Olimpico. Il presidente dei partenopei ha celebrato così il trionfo della squadra di Spalletti, che sale al primo posto in classifica dopo un finale incandescente con la rete del pareggio di Pedro (che risponde al gol iniziale di Insigne) poco prima del 90’ e infine il colpo firmato al 94' da Fabian Ruiz.