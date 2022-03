"Arsenal in pole per Fabian Ruiz: può arrivare in sconto"

Sirene d'Oltremanica per uno dei pezzi più pregiati della rosa del Napoli , Fabian Ruiz . Secondo quanto riporta Fourfourtwo, l' Arsenal sarebbe balzato in pole position per il centrocampista degli azzurri, e starebbe preparando un'offerta per la prossima estate.

Napoli, l'Arsenal vuole Fabian Ruiz in sconto

Il giocatore spagnolo, decisivo domenica scorsa contro la Lazio, è in scadenza di contratto nel 2023, e le trattative per il rinnovo dell'ingaggio non sono ancora veramente partite. Per non perderlo a parametro zero il club partenopeo sarebbe disposto a cederlo in estate: l'ex Betis è valutato da Aurelio De Laurentiis intorno ai 40-50 milioni di euro, ma la difficile situazione contrattuale potrebbe portare a una cessione a un prezzo fortemente scontato, secondo quanto riporta Fourfourtwo.

Arsenal: Fabian Ruiz richiesto da Mikel Arteta

Fabian Ruiz è considerato il giocatore ideale per il 4-3-3 di Mikel Arteta, alla ricerca di una mezz'ala sinistra: l'identikit corrisponde perfettamente a quanto richiesto dal tecnico iberico, che ha dato il via libera all'acquisto. Secondo le fonti inglesi, i londinesi starebbero tuttavia preparando un'offerta da 20 milioni di euro, ben al di sotto della valutazione fatta dal Napoli, che spera di ricavare almeno 40 milioni di euro dalla sua cessione. Sulle tracce di Fabian Ruiz ci sono anche i due club di Madrid, il Real e l'Atletico.