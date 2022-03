"Ospina verso l'addio al Napoli: conferme sull'offerta saudita"

Napoli, Ospina: offerta dall'Arabia Saudita

Ospina negli ultimi tempi è stato accostato a diverse società europee, sia italiane sia straniere, ma secondo il Mundo Deportivo sarebbe pronto a chiudere la carriera fuori dal Vecchio Continente: proprio in queste settimane starebbe valutando un'allettante offerta in arrivo dall'Arabia Saudita, nettamente superiore al compenso che percepisce attualmente dal club campano. Sulle sue tracce ci sarebbe l'Al-Nassr, una delle squadre più blasonate del calcio arabo, che conta tra le sue fila calciatori conosciuti al grande pubblico europeo come Talisca, Aboubakar, Ramiro Funes Mori.

Ospina: "Ora penso solo a giocare"

Ospina, che quest'anno è uno dei portieri con il miglior rendimento in Serie A (un mese fa ha festeggiato il centesimo "clean sheet" in Europa) in una recente intervista a Dazn si era così espresso sul suo futuro: "Per adesso penso a giocare, sfruttando le occasioni che ho e che avrò. Per il contratto vedremo cosa accadrà. Adesso l’unica cosa che conta è che il Napoli vinca. Ne parleremo più avanti".