Il Napoli si prepara al Milan dai calci piazzati. Malcuit e Tuanzebe a parte

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani , domenica 6 marzo alle 20.45, allo Stadio "Diego Armando Maradona" per la 28esima giornata di Serie A, che vale la vetta della classifica.

Napoli tra esercitazioni tattiche e calci piazzati

Il gruppo agli ordini di Luciano Spalletti, dopo una prima fase di torello, ha svolto partita a campo ridotto, esercitazioni tattiche e sui calci piazzati. Per quanto riguarda i singoli, Axel Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra, mentre Kévin Malcuit ha svolto terapie e personalizzato in campo.

Napoli, riecco Lozano. Unico ballottaggio: Politano-Elmas

Tra i giocatori rientrati in gruppo, l’attaccante esterno Hirving Lozano. Il messicano potrebbe partire dalla panchina contro i rossoneri. L’unico ballottaggio attualmente in piedi per il tecnico di Certaldo, quello sull’out di destra tra Matteo Politano ed Eljif Elmas.