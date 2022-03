Giuntoli coccola Osimhen e Zielinski: "Mai dubitato del loro valore"

Il Napoli è in piena lotta per lo scudetto grazie alla stagione da incorniciare di alcuni protagonisti come Piotr Zielinski e Victor Osimhen , ormai tra i giocatori più apprezzati anche all'estero del campionato italiano: "Nel calcio ci vuole pazienza, sono ragazzi giovani, eravamo sicuri del loro valore" ha dichiarato Giuntoli, che ha avuto un ruolo chiave nell'arrivo a Napoli di entrambi i giocatori.

Napoli-Milan, Giuntoli: "Partita importante, ma non decisiva"

Giuntoli ha poi sottolineato come il campionato non finirà con la sfida del "Maradona" con ancora dieci partite da disputare e insidie potenziali sempre dietro l'angolo, come sa bene il Napoli che ha perso punti preziosi in casa contro Empoli e Spezia: "Sappiamo che questa è una partita molto importante, da vincere, per i tifosi, per il nostro club e per il punto della stagione in cui siamo arrivati. Undici partite comunque sono veramente tante, dobbiamo stare con i piedi per terra".