Napoli, ripresi gli allenamenti: personalizzato per Tuanzebe e Malcuit

Se l'input è dimenticare in fretta il ko di domenica scorsa contro il Milan , l'obiettivo è riprendere la corsa scudetto fin da domenica pomeriggio alle 15 al Bentegodi di Verona . Il Napoli si è ritrovato oggi all'SSC Napoli Konami Training Center per preparare la difficile sfida alla squadra di Tudor , una delle più in forma del campionato. Luciano Spalletti sa che può contare sulla rosa praticamente al completo dopo gli ultimi recuperi di Lozano e Anguissa .

Napoli, palestra e campo per i due che ancora devono recuperare

La sessione di questa mattina, in casa Napoli, è iniziata con una fase dedicata al torello. Successivamente partitina a tema e poi lavoro di forza. Chiusura con partita giocata su campo ridotto. Tuanzebe e Malcuit, gli unici due indisponibili tra gli azzurri, hanno svolto lavoro personalizzato sia in campo sia in palestra. Quella di domenica pomeriggio sarà la sfida numero 29 al Bentegodi tra Verona e Napoli. I gialloblù sono in leggero vantaggio con 11 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Il 23 giugno del 2020 l'ultima affermazione corsara del Napoli (risultato finale di 2-0). Le due squadre non pareggiano in serie A addirittura dal 24 aprile 1988, quando la gara si concluse sull'1-1. L'anno scorso, invece, la spuntò la squadra scaligera con il punteggio di 3-1. Il Napoli, dopo aver perso con il Milan, si ritrova a tre punti dal primo posto occupato proprio dai rossoneri.