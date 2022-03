Tosto: "Napoli, il tuo campionato inizia adesso"

NAPOLI - "Cosa è successo al Napoli? Secondo me non bisogna tenere conto solo dell'aritmetica ma di tanti fattori. Credo che non bisogna essere preoccupati per uno scontro diretto perso in casa contro il Milan, squadra di valore importante. Dico solo che il Napoli resta una seria candidata a vincere lo Scudetto". L'agente Vittorio Tosto, che da giocatore ha vestito anche la maglia del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "A Napoli ho fatto una stagione straordinaria conclusa con 6 gol, purtroppo non ottenemmo la promozione. Io lasciai richieste di Sampdoria, Bologna e Parma per venire a Napoli, volevo riportarlo in Serie A. Purtroppo non riuscimmo e ci fu il fallimento. Questo è un mio grande rammarico".