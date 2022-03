Napoli: Fabian Ruiz in dubbio, ancora a parte Malcuit e Tuanzebe

Napoli: tutti disponibili a parte Malcuit e Tuanzebe

"Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center - recita la nota pubblicata dal club campano -. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domenica alle ore 15 per la 29esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e lavoro tattico ha svolto partita a campo ridotto". Spalletti ha avuto a disposizione tutta la squadra a parte Tuanzebe e Malcuit, che hanno entrambi lavorato a parte con la speranza di migliorare le condizioni ed essere convocati sabato: "Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo, Malcuit ha svolto lavoro in palestra".

Napoli: Fabian Ruiz verso la panchina

Spalletti medita intanto sui possibili cambi da effettuare contro l'Hellas. Fabian Ruiz è alle prese con una fastidiosa pubalgia e partirà probabilmente dalla panchina, con lui potrebbero restare fuori anche Politano e Zielinski, mentre le candidature di Ounas, Elmas e Anguissa prendono piede.