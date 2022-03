Ferrarese: "Napoli, occhio al Verona: è una mina vagante"

NAPOLI - Dopo la sconfitta con il Milan, il Napoli è chiamato ad una reazione d'orgoglio per non perdere il treno scudetto proprio sul più bello. Il prossimo avversario dei partenopei, però, non è di quelli da sottovalutare: "Tudor ha fatto già meglio di Juric - spiega l'ex difensore Claudio Ferrarese, con un passato sia tra le fila partenopee che in quelle scaligere - e questo è incredibile, perché il Verona negli ultimi due anni ha fatto qualcosa di fantastico. Il Verona al momento è una mina vagante, può mettere in difficoltà chiunque. Partita difficile, poi nel calcio gli episodi fanno la differenza. Chiaramente il ruolo degli esterni d'attacco è cambiato molto, ora devono fare più gol e quindi mi viene da dire che per servire meglio Osimhen bisognerebbe giocare più lì. Bisogna adattarsi agli avversari ma chiaramente il ruolo dell'esterno oggi non è come quello di dieci anni fa".