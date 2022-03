Napoli "principe" dei rigori: è azzurro il miglior saldo in Europa

Quello che ha approcciato la stagione in corso è stato Barcellona in tono dimesso, almeno prima della rivoluzione sul mercato compiuta a gennaio e del precedente arrivo in panchina di Xavi , in attesa dei nuovi già preannunciati innesti della prossima estate.

Barcellona e Liverpool a tutta difesa: nessun rigore contro fischiato in stagione

Tutto questo non ha ovviamente correlazioni con il comportamento della classe arbitrale, ma un interessante reportage di As ha rilevato come la squadra catalana sia una delle sole quattro squadre nei cinque campionati top in Europa a non avere ancora ricevuto un rigore contro, insieme a Burnley, Colonia e Liverpool. Il dato, almeno per quanto riguarda il Barcellona e i Reds, può anche avere una spiegazione tattica, trattandosi di squadre particolarmente aggressive e che esercitano un possesso palla molto accentuato. Tradotto: se corro per recuperare il pallone nei pochi momenti della partita in cui non è in mio possesso è statisticamente più difficile che gli avversari possano entrare in area e procurarsi rigori.