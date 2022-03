È un Napoli da esportazione: nessuno in trasferta ha fatto più punti degli azzurri

Gli ingredienti per vincere lo scudetto o quantomeno per lottare fino alla fine per farlo? Una difesa impermeabile, un attacco con alternative all’altezza e un centravanti in grado di segnare in tutti i modi, duttilità tattica che permetta di variare più moduli anche in corso d’opera e un rendimento pressoché speculare e di alto livello tra casa e trasferta.

Victor Osimhen trascina il Napoli Il Napoli di Luciano Spalletti li possiede quasi tutti e può fare in particolare sfoggio di una fase difensiva con pochi eguali in Europa e di un centravanti come Victor Osimhen ancora giovanissimo, ma già un fattore anche per una squadra che punta a primeggiare in ogni competizione. Basti pensare che a Verona il nigeriano ha segnato il 13° gol della propria stagione, nono in Serie A e quarto consecutivo di testa.