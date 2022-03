Napoli, la carica del "nuovo" Fabian Ruiz: "Mai mollare"

Il capitano è entrato in campo al 63’ al posto di Lozano, vivendo dal campo, anche se non da protagonista assoluto, la parte decisiva della partita. Il centrocampista polacco si è invece dovuto accontentare di pochi spiccioli nei minuti di recupero entrando al posto di Fabian Ruiz e pagando per tutti il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 , prima di incassare la "puntura" di Spalletti al termine del match (“Deve allenarsi meglio”).

Napoli, Fabian Ruiz promosso anche da mezzala

Il centrocampista spagnolo del Napoli ha quindi superato a pieni voti il delicato passaggio da mediano di una linea a due a mezzala, ruolo che ha imposto all’ex Betis di velocizzare maggiormente il gioco in fase di gestione del pallone e di contribuire con qualche corsa all’indietro in quella di non possesso.

"Lottare fino alla fine": Ruiz esalta il Napoli sui social

Fabian Ruiz ha quindi festeggiato il successo del Bentegodi con un tweet intriso di evidente soddisfazione: "Lottare fino all'ultimo respiro +3!! Mai mollare” il post dello spagnolo, accompagnato dall’hashtag d’ordinanza “forzanapolisempre”. Una risorsa in più per Spalletti, che non ha di fatto mai rinunciato in stagione a Ruiz, in campo a Verona da titolare per la 22ª volta su 24 presenze.