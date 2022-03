Air Osimhen fra i top in Europa nei gol di testa: Napoli sogna

Victor Osimhen trascina il Napoli di Spalletti e il tecnico dei campani se lo coccola. Talento, velocità e imprevedibilità sono armi in più per l'attaccante nigeriano, sempre più centro di gravità permanente nello scacchiere dei partenopei. Lo si è visto a Verona contro gli uomini di Tudor, gara mai banale e decisa da una doppietta della punta del Napoli che ha mostrato tutto il suo repertorio: incornata sulla pennellata di Politano e tap-in sull'assist di Di Lorenzo. Gol che confermano il suo killer instinct sotto porta e che proiettano nel novero dei migliori attaccanti in circolazione in questo avvio del 2022.

Osimhen, numeri da far girare la testa

Numeri alla mano, il secondo campionato di Victor Osimhen con la maglia del Napoli può essere quello della consacrazione. Il nigeriano, con la doppietta segnata al Bentegodi di Verona, è a nove marcature in Serie A e sta vivendo un momento di forma eccezionale. Con i quattro gol segnati nel girone di ritorno, l'ex Lille è uno degli attaccanti più prolifici del Napoli negli ultimi due anni al giro di boa, con 12 gol siglati come Insigne.

Ma a sorprendere sono anche i dati relativi alle reti del nigeriano. Quattro dei nove gol segnati quest'anno in campionato sono stati di testa, con l'ultima incornata di Verona che ha portato Osimhen a essere uno dei migliori specialisti della Serie A alle spalle del solo Destro, che di gol di testa ne ha segnati cinque. Se si analizza poi nello specifico lo score del 2022, il nigeriano a livello internazionale è alle spalle del solo Luuk de Jong del Barcellona, che nel nuovo anno ha segnato quattro gol di testa contro i tre della punta del Napoli.

Osimhen fa sognare il Napoli

Ritornato a disposizione di Spalletti a metà gennaio dopo l'infortunio al volto che lo ha costretto a saltare la Coppa d'Africa, Victor Osimhen sembra rinato. Con la mascherina sul volto sembra quasi un super eroe al servizio del Napoli, ed è così che lo dipinge la tifoseria adorante. La doppietta di Verona è la terza che il nigeriano sigla in Serie A, tutte in trasferta, ma quello che manca è il gol tra le mura amiche. La rete casalinga latita ormai da cinque mesi (in gol col Legia Varsavia in Europa League il 21 ottobre 2021), ma una volta trovata la giusta ispirazione anche in casa Osimhen potrà far volare il Napoli sulle ali dell'entusiasmo.