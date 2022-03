Napoli, in Spagna è caso Fabian Ruiz: Luis Enrique lo boccia ancora

L'ennesima bocciatura che fa discutere e porta con sé tanta polemica. Fabian Ruiz , per la quarta volta consecutiva, non rientra tra i convocati del commissario tecnico della Nazionale spagnola Luis Enrique in vista delle amichevoli internazionali della Roja e l'assenza del suo nome tra i 23 diramati fa rumore. Nonostante le ultime ottime prestazioni in Serie A, in Coppa e in Europa, il centrocampista del Napoli continua a non rientrare nei piani del selezionatore iberico che però, prima di Euro 2020, puntava tanto sul classe '96. Che si sia rotto qualcosa tra i due, come suggeriscono i rumors degli ultii mesi?

Fabian Ruiz non convocato, il litigio con il ct

L'esclusione di Fabian Ruiz dai 23 convocati in vista delle sfide contro Albania e Islanda fa storcere il naso ai tifosi partenopei e al giocatore stesso. Cosa sarebbe allora meritevole di chiamata se le ultime prestazioni fornite con la compagine di Spalletti non sono servite, si chiedono in tanti. Evidentemente, come sottolineano dalla Spagna, il no al centrocampista è da ritrovare in vecchie ruggini tra l'ex Betis e il commissario tecnico. Infatti, come riportato da AS, i rapporti sarebbero ai minimi storici da dopo l'Europeo. L'ultima partita di Fabian con la maglia degli iberici è quella contro la Croazia a Euro 2020, da lì il buio totale. Prima punto fermo della sua Nazionale, Ruiz sarebbe caduto nel dimenticatoio a causa di un duro scontro con Luis Enrique poiché non seguiva, soprattutto in difesa, le indicazioni del tecnico. I 42' giocati contro la Croazia sono stati gli ultimi per il giocatore del Napoli, con il ct che si sarebbe legato al dito il comportamento da indisciplinato del 25enne.

No a Ruiz, tra i convocati Morata

Senza Fabian Ruiz nella lista dei convocati, Luis Enrique ha deciso di convocare a centrocampo Pedri, Llorente, Rodri, Koke, Gavi, Soler, e Dani Olmo. Giocatori che per talento e presenza in campo non faranno di certo rimpiangere la non convocazione di Ruiz che però, per l'ennesima volta, si chiede come fare per rimediare e tornare a vestire la maglia delle "Furie Rosse". Tra i convocati figura invece un altro "italiano", l'attaccante della Juventus Alvaro Morata, che si è conquistato uno dei cinque posti tra i selezionati per il reparto offensivo. In compagnia del bianconero cìè anche quel Yeremi Pino che pochi giorni fa ha fatto festa col suo Villarreal in Champions League contro la Vecchia Signora.