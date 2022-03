Napoli, Di Lorenzo lascia il Maradona in stampelle: Mancini trema

Brutta notizia per il Napoli , ma soprattutto per la nazionale di Roberto Mancini . Durante Napoli-Udinese si è infatti registrato l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo , costretto a uscire dal campo a dieci minuti dalla fine del match del Maradona.

L'esterno destro titolare sia della squadra di Spalletti che degli Azzurri è stato vittima di un brutto scontro con il portiere dell'Udinese Marco Silvestri : sugli sviluppi di una punizione battuta a sorpresa dal Napoli , Di Lorenzo ha cercato di anticipare Silvestri, scontrandosi però violentemente con l'ex Verona, prima che il direttore di gara facesse ribattere la punizione per non aver ordinato la ripresa del gioco. Sulle prime sembrava essere il portiere dell'Udinese il giocatore ad avere riportato la peggio, ma ben presto si è capito che a uscirne più dolorante era stato proprio Di Lorenzo, soccorso dallo staff medico del Napoli per un brutto colpo al ginocchio destro.

Di Lorenzo ko: esami strumentali nel ritiro della Nazionale

L'ex Reggina ed Empoli si era rialzato in un primo tempo, salvo poi crollare a terra, uscendo però dal campo con le proprie gambe e venendo sostituito da Alessandro Zanoli. Questo il comunicato pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale al termine della partita: "Giovanni Di Lorenzo, uscito nel finale del match contro l'Udinese, ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nel ritiro della Nazionale". Le condizioni del giocatore, che ha lasciato lo stadio in stampelle, saranno quindi verificate dallo staff medico della Nazionale in vista dei playoff verso Qatar 2022 che attendono l'Italia e in particolare la semifinale di giovedì 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord.