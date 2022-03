Napoli gioie e dolori: Rrahmani e Osimhen squalificati contro l'Atalanta

Ci sono partite che vanno solo vinte e per il Napoli quella contro l’Udinese era una di queste. Missione compiuta pur al termine di una prestazione non esaltante e non paragonabile a quella offerta a Verona, ma del resto si trattava di avversari diversi ed è noto come in stagione la squadra di Spalletti si esprima meglio in trasferta che al Maradona, dove quella contro i friulani è stata solo la nona vittoria del campionato.

Osimhen trascina il Napoli contro l'Udinese

La doppietta di Victor Osimhen ha comunque scacciato le nubi che si erano squarciate dopo lo svantaggio firmato da Gerard Deulofeu, così il Napoli potrà trascorrere la sosta del campionato in totale serenità, a prescindere dall’esito delle gare delle avversarie dirette, per poi concentrarsi sul trittico di partite particolarmente impegnative che attenderanno la squadra nelle prime due settimane di aprile, a cominciare dal match in casa dell’Atalanta.

Rrahmani squalificato contro l'Atalanta: Spalletti perde il sempre presente

Al Gewiss Stadium, tuttavia, partita che precederà il doppio impegno casalingo consecutivo contro Fiorentina e Roma, Luciano Spalletti sarà privo di due pedine chiave come Amir Rrahmani e proprio Victor Osimhen. I due giocatori, diffidati, sono stati ammoniti durante il secondo tempo della gara contro l’Udinese e saranno quindi assenti per squalifica contro la formazione di Gasperini. Due lacune pesanti, se si pensa al fatto che l’ex difensore del Verona non salta un minuto in campionato dal 23 settembre contro la Sampdoria, quando lasciò il campo al 3’ della ripresa per far posto a Kostas Manolas, al quale avrebbe poi rubato il posto dalla gara successiva contro il Cagliari, per non uscire più non solo dalla formazione titolare, ma anche dal campo in campionato.

Osimhen, ammonizione fatale: niente trasferta a Bergamo

Quanto a Osimhen, l’importanza del nigeriano è sotto gli occhi di tutti: già 11 centri in campionato, sei dei quali nelle ultime sette partite di Serie A. A queste assenze certe, che dovrebbero essere tamponate da Juan Jesus e Dries Mertens, bisognerà poi unire quella possibile di Giovanni Di Lorenzo, uscito nel finale contro l’Udinese per un brutto colpo subito al ginocchio in uno scontro con il portiere bianconero Silvestri.