Napoli, Giuffredi sicuro: "Di Lorenzo salterà solo due partite"

NAPOLI - Il ko subìto contro l'Udinese impedirà a Giovanni Di Lorenzo di rispondere alla chiamata della Nazionale di Mancini, ma per il Napoli la sua assenza potrebbe durare meno di quanto preventivato. A sostenerlo è il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, che a Il Mattino ha rilasciato dichiarazioni confortanti sulle condizioni del suo assistito: "So di che tempra è fatto - assicura l'agente - e ho scommesso con lui: altro che un mese, salterà solo le partite con Atalanta e Roma. Con la Fiorentina sarà di nuovo titolare. Una distorsione è una cosa che può capitare e che si supera senza particolari contrattempi". L'unica falla del suo ragionamento sta nel fatto che la partita con la Fiorentina arriverà dopo quella con la Roma, ma la sostanza non cambia.