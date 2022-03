Napoli, Osimhen e il sogno: "Concentrato sulla mia passione, nient'altro in testa"

Il numero 9 azzurro, salito a 11 reti in Serie A, è ormai l’idolo incontrastato della tifoseria, dopo che già nella sua annata d’esordio nel calcio italiano aveva fatto intravedere lampi del proprio potenziale che, tra mezzi fisici, tecnici e senso del gol, fanno di Osimhen uno dei possibili uomini-mercato in vista della prossima estate. Appare tuttavia improbabile, a prescindere dall’esito del campionato, che il presidente De Laurentiis accetti di prendere in considerazione offerte per un giocatore pagato 70 milioni due estati fa e la qui quotazione è oggi nettamente superiore.

Osimhen: "La mia passione è l'unico pensiero"

Peraltro a mettere a tacere le voci sui possibili interessamenti delle big del calcio inglese e non solo è stato lo stesso giocatore, che attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un post nel quale ha evidenziato di essere concentrato solo sul presente: "I Focus On My Passion,The Rest Are Just Background Noise”. “Penso solo alla mia passione, il resto sono rumori di sottofondo” si può leggere come didascalia a un intenso primo piano del giocatore durante la partita contro l’Udinese.

I numeri di Victor Osimhen

Osimhen ha già realizzato 15 reti in stagione comprese le quattro in Europa League, contro le 10 della sua annata d’esordio in Serie A, segnata dai due mesi di assenza tra novembre e dicembre per l’infortunio alla spalla. Quest’anno a fermare il nigeriano è stata la frattura dello zigomo subita a dicembre contro l’Inter nello scontro con Skriniar, ma Osimhen ha bruciato i tempi di recupero facendo cambiare marcia al Napoli dopo il suo ritorno in campo.