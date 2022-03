Napoli, La Marca: "De Ketelaere e Kvaratskhelia mi convincono"

NAPOLI - Domenico La Marca , avvocato esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfondi di 1 Station Radio: "Caso Osimhen ? Il codice di giustizia sportiva è chiaro: “I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione e così via.” Pertanto - prosegue La Marca - un ricorso per la squalifica di Osimhen andrebbe a mettere in discussione i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti tecnici, anche del referto, che in questo caso Forneau ha adottato nella sfida al Maradona tra Napoli ed Udinese . In passato per certi versi un caso simile fu quello di Casemiro del Real Madrid che rimediò un’ammonizione nella gara d’andata degli ottavi di Champions League e di conseguenza l’automatica squalifica in quanto diffidato, anche lì si parlò di ricorso, ma poi il giocatore dovette scontare la squalifica e pertanto saltare la gara di ritorno”.

Il ricorso dell'Inter

“In un campionato così livellato reputo così inopportuno non aver ancora individuato la data per il rinvio di Bologna-Inter, soprattutto è davvero una sconfitta per il nostro movimento parlare di rinvii, ricorsi e giustizia sportiva dopo due anni di Covid." Ha commentato La Marca in merito al ricorso dell'Inter che ha chiesto la vittoria a tavolino per la gara con il Bologna: "Purtroppo, non si è provveduto a tempo debito ad elaborare un protocollo capace di prevenire situazioni con le quali era presumibile che ci saremmo scontrati e questi sono i risultati. Come già detto in passato “la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza”. Da ciò si evince che difficilmente l’esito dei due gradi di giudizio verrà ribaltato dinanzi al Collegio di Garanzia, il cui procedimento viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso, ma si specifica, come nel caso di specie, che i tempi della giustizia sportiva debbano garantire la regolarità dei campionati in corso.”

Dybala, il mancato rinnovo

“La Juventus ha fatto le sue valutazioni ed ha deciso che a certe condizioni non era più fattibile prolungare il contratto di Dybala", dichiara La Marca in merito al prossimo divorzio tra l'argentino e i bianconeri: "Già l’arrivo di Vlahovic per il quale la Juventus ha fatto un investimento importante, in qualche aveva fatto intuire del pessimismo per il rinnovo dell’argentino, inoltre i continui infortuni che hanno colpito questo calciatore soprattutto negli ultimi anni hanno indotto il club bianconero a fare dei ragionamenti sulle importanti pretese economiche dell’operazione. Il mancato rinnovo di Dybala, ricordiamo un classe ’93, potrebbe garantire alla Juventus un tesoretto da investire su profili più giovani o comunque su alcune occasioni di mercato che si potrebbe presentare visto la difficile situazione economica che vive il calcio in era post Covid. il futuro? La soluzione ideale per Dybala potrebbe essere l’Inter, che però dovrà fare delle valutazioni sui vari Correa e Sanchez, il primo in merito ai vari infortuni che ha subito in stagione mentre il secondo sul piano puramente economico. Il passaggio di Dybala all’Inter potrebbe rivelarsi un grande colpo e soprattutto un’operazione che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo nerazzurro. Inoltre questo trasferimento all’Inter potrebbe significare per il giocatore un’occasione di rivincita e soprattutto la permanenza in un campionato che reputo più congeniale per le sue caratteristiche.”

Il mercato del Napoli

Infine, focus sul mercato del Napoli: “I nomi di De Ketelaere e di Kvaratskhelia mi convincono e rientrano in quell’ottica di rinnovamento della squadra con elementi giovani, entrambi classe 2001, ma che già vantano una proficua esperienza internazionale. Sono elementi che affidati alle sapienti mani di Spalletti possono crescere ulteriormente e diventare un’ossatura importante per il nuovo ciclo partenopeo. Di certo alcuni tifosi sognano il colpo Dybala, che per certi versi, sarebbe il giocatore ideale per dare vita ad una coppia eccezionale con Osimhen, ma è chiaro ed evidente che esistono dei parametri economici da rispettare. Mi auguro comunque che venga acquistato un elemento di esperienza nel reparto offensivo, che possa essere Berardi, attualmente uno migliori esterni a livello internazionale, o che almeno venga rinnovato il contratto di Mertens, proprio al fine di favorire la crescita di questi giovani che il Napoli possiede in rosa e che arriveranno dal prossimo mercato estivo.”