Ruud Krol compie 73 anni: gli auguri speciali del Napoli

Ruud Krol al Napoli

Fu il dirigente Antonio Juliano a portarlo in Italia in prestito per la cifra di 110 milioni di lire. Alla fine rimase sotto il Vesuvio per ben quattro stagioni, collezionando 125 presenze e una rete e facendo ricredere gli scettici che lo davano sulla via del tramonto. Fu lui, sempre più difensore totale, a trascinare subito quel Napoli pre-Maradona ad un passo dallo scudetto poi vinto dalla Juventus, diventando per tutti “Il Divino”. Tra Krol e il popolo partenopeo fu amore a prima vista tanto che lo aspettarono in duemila all’aeroporto di Capodichino nel giorno del suo arrivo, e riempirono l'allora San Paolo in ogni ordine di posto in occasione del suo esordio in un’amichevole piuttosto priva di prestigio contro la Pistoiese. A distanza di tanti anni, il Napoli e i suoi tifosi non lo hanno dimenticato e nel giorno del suo compleanno lo hanno voluto omaggiare con degli auguri speciali.