Veretout, l'agente chiude al Napoli: "Non rientra nella filosofia del club"

Nella Roma di José Mourinho che ha cominciato a volare in campionato non sembra esserci spazio per Jordan Veretout . Il centrocampista francese, tra i migliori nella scorsa stagione con Paulo Fonseca in panchina, non si sta ripetendo su quei livelli di rendimento e potrebbe essere sacrificato nel prossimo mercato estivo.

Niente Napoli per Jordan Veretout: parla l'agente

L'ex Fiorentina, tuttavia, non rientra più nei piani del Napoli, che fu molto vicino a tesserare il giocatore prima del suo approdo alla Roma. Ad anticiparlo è stato l'agente Mario Giuffredi, intervenuto sulle frequenze di 'Radio Marte' durante la trasmissione "Si gonfia la rete": "Il Napoli non prende calciatori di questo tipo, di elementi esperti ce ne sono già tanti e penso a Anguissa, Lobotka e Zielinski. L'idea è quella di andare sui giovani, visto anche il momento storico che si vive dal punto di vista finanziario va bene, poi non è detto che non scelgano di prendere un altro giocatore esperto, ma penso più giovane di Veretout. Comunque credoche il Napoli fino a quando non avrà la certezza di andare in Champions non inizierà a fare mercato".