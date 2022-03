NAPOLI - “Berardi al Napoli? Lo prenderei, ha dimostrato di aver superato alcune paturnie di cervello, merita un grande palcoscenico come quello di Napoli". Lo ha dichiarato il dirigente Carlo Jacomuzzi, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Nei ruoli come questo - prosegue Jacomuzzi - in Italia ci sono i calciatori buoni. Atalanta-Napoli? Un giocatore come Osimhen andava a nozze”, ha concluso.