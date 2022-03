Napoli, Mondiale a rischio per Koulibaly e Osimhen

Non arrivano buone notizie per il Napoli dal fronte delle qualificazioni al Mondiale 2022 area africana. Due dei giocatori più rappresentativi e più in forma della squadra di Luciano Spalletti potrebbero infatti essere costretti a vedere dalla televisione la prossima edizione del torneo iridato, in programma tra novembre e dicembre in Qatar.



Senegal ko nella rivincita contro l'Egitto Kalidou Koulibaly, sceso in campo con la fascia di capitano del Senegal, non è riuscito ad evitare la deviazione sottoporta di Ciss, la cui autorete dopo quattro minuti ha permesso all’Egitto di prendersi la riivincita rispetto all’ultima finale di Coppa d’Africa, vinta dal Senegal ai rigori. I Leoni della Taranga dovranno quindi provare a ribaltare il risultato nella partita di ritorno, mentre è sottolissimo il filo dell’equilibrio tra Ghana e Nigeria.

Qualificazioni Mondiale 2022, il Ghana rallenta la Nigeria Victor Osimhen è stato il pericolo pubblico numero 1 per le Black Stars, che sono comunque riusciti a strappare uno 0-0 casalingo che lascia inalterate le speranze delle due squadre di giocarsi la qualificazione alla fase finale del Mondiale in vista del ritorno previsto per il 29 marzo. Per il Ghana si tratterebbe del ritorno dopo la mancata qualificazione del 2018.