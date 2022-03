Il Napoli rifà i conti: che risparmio con gli addii di Insigne e Manolas!

NAPOLI - Le pubbliche virtù sono racchiuse in quei faldoni che sottolineano il precario stato di salute del calcio italiano: e per restare nella cerchia ristrettissima (con Fiorentina e Spezia) di chi se la passa bene, e non ha nulla da dover riconoscere alle banche, l’unica strategia è l’Idea, possibilmente vincente. In quel bilancio nel quale c’è una voce - il monte ingaggi - che fa impallidire, arriverà - se non dovessero esserci crolli inaspettati e imprevedibili - una boccata d’ulteriore energia dalla qualificazione in Champions League : ma il costo del lavoro incide, ha un peso rilevante, e per concedersi un futuro senza ansia, né patemi, il Napoli dovrà provare a contenere certe abitudini e a rivedere un po’ gli stipendi , divenuti di primissima fascia e perfettamente in linea con la consistenza del club.

Dai primi interventi al futuro

A dicembre, a sorpresa, il primo addio è servito per ridimensionare le spese e l’addio di Manolas, tornato in Grecia, ha prodotto un risparmio sostanziale e soprattutto sostanzioso: i suoi 4 milioni e 200 euro sono magicamente spariti dalle uscite e quell’«ossessione» di un contratto con scadenza 2024, altri sedici milioni lordi, è servito per sgrossare un’eccedenza. Ma altro sta per succedere: Lorenzo Insigne ha già firmato con il Toronto, la sua casetta (d’oro) in Canada è prenotata e il Napoli perderà un capitano e però anche l’onere di quei quattro milioni e mezzo (il doppio, ovviamente per gli aggravi fiscali) che gli riconoscerà sino al 30 giugno. [...] La politica per il futuro prevede investimenti mirati, calciatori possibilmente giovani e però di talento sui quali lanciarsi, rielaborazione degli ingaggi, da riuscire a contenere entro una soglia accettabile, che dìa la possibilità di non ritrovarsi, se il campo dovesse essere impietoso, nelle stesse condizioni del recente passato, quando la rivoluzione del 2020 è costato un sacrificio impressionante. Il Napoli senza Insigne e Mertens, senza Ghoulam e Ospina, già senza Manolas dà una bella sforbiciata - una quarantina di milioni circa - utile per riscrivere le tavole della propria filosofia aziendale, nella quale non è previsto alcun taglio all’ambizione. Quella rimane, con prezzi più modici: i soldi non sono tutto ma restano «tanto».

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio