Napoli a porta aperta: dov'è finita la difesa bunker?

Napoli: l'ultimo clean sheet con il Venezia

La partita con il Venezia, del 6 febbraio, è stata dunque l'ultima in cui il Napoli non ha preso gol. Da otto partite a questa partita, i partenopei prendono reti, considerando campionato ed Europa League. Non molti, per carità, ma un piccolo campanello d'allarme a Castelvolturno è risuonato. Il 12 febbraio la sfida scudetto con l'Inter è terminata 1-1, la trasferta europea di Barcellona anche, il 21 febbraio ancora un 1-1 a Cagliari, il 24 febbraio il Barcellona passeggia al Maradona vincendo 4-2. Il 27 febbraio, a Roma con la Lazio, passa il Napoli per 2-1. Ma il 6 marzo arriva lo 0-1 in casa con il Milan. Poi ci sono gli ultimi due 2-1 con Verona e Udinese. Per il finale di campionato, Spalletti dovrà capire se c'è davvero qualcosa che non va nel reparto difensivo o se comunque l'importante è fare un gol in più dell'avversario (con Osimhen è più facile, ma a Bergamo non ci sarà).