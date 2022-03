Napoli: Fabian Ruiz ha l'influenza, Politano in gruppo

Napoli: lavoro personalizzato per Anguissa

Oggi Fabian Ruiz non si è allenato a causa di una sindrome influenzale: da valutare il decorso nei prossimi giorni. Politano ha invece svolto l'intera seduta in gruppo e sarà dunque al 100 per 100 contro i bergamaschi. Petagna, Meret e Ounas hanno svolto terapie e poi lavoro in palestra, ma nessuno dei tre sarà disponibile per la trasferta di campionato di domenica. Ancora personalizzato, in parte in palestra e in parte in campo, per Anguissa che, comunque, dovrebbe essere a disposizione per l'Atalanta. La squadra, dopo una prima fase di lavoro in palestra, si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro tattico e poi partita a campo ridotto. Spalletti attende naturalmente il ritorno di chi ancora è con la sua nazionale.