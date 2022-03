Incocciati: "Il Napoli se la giocherà con Inter e Milan fino alla fine"

NAPOLI - “In Italia quello che manca è la materia prima. Ci vogliono prodotti di alta qualità che non abbiamo, il 70% dei settori giovanili è composto da stranieri, questo è il risultato". Lo ha dichiarato Beppe Incocciati, ai microfondi di Vikonos Web Radio/Tv: l'ex attaccante commenta il momento della Nazionale : "Tutto è legato all’economia, le società pagano il 15% di Irpef sugli stranieri ed il 45% sugli italiani, è chiaro che i club siano invogliati a pagare meno tasse. Sono un ex praticante di calcio “italiano”, in cui c’erano giocatori anche presi da realtà minori. Mi riferisco ai vari Bettega , Altobelli , Causio , Boninsegna , Anastasi , tutti presi da Brescia , Lecce , Varese, per non parlare di Zola dalla Torres . Possibile mai che siano spariti dal nostro calcio? Ce ne sono ancora tanti in giro, ma il nostro sistema non li favorisce, ripeto, manca la materia prima".

Manca un centravanti italiano

Attaccante, tra le altre, di Napoli e Milan, Incoccati si focalizza sul reparto avanzato: "Dove si è visto mai che nelle sostituzioni della Nazionale esca il centravanti della Lazio, scarpa d’oro, ed entri uno del Sassuolo? Voglio dire, possibile mai che le grandi della serie A non abbiano un centravanti italiano? Perché i club più titolati non danno giocatori alla nazionale in attacco? La verità è che è stata negli anni tralasciata la qualità, non si sa trattare la palla, l’agonismo serve ad un certo punto. Ho avuto la fortuna di giocare con Diego Armando Maradona, con Careca. Per stare accanto a loro dovevi essere bravo! Abbiamo vinto i Mondiali dell’82 e del 2006, Franco Baresi era in tribuna, in attacco avevamo Conti, Graziani, Altobelli, Rossi, Antognoni un po’ più dietro. In Germania Totti, Del Piero, Inzaghi, Toni, Gilardino, Iaquinta. E ora chi abbiamo? Si vince con la qualità, bisogna cambiare la mentalità".

Il Napoli se la giocherà fino alla fine

Infine, focus sul campionato: "Atalanta-Napoli e Juve-Inter? Un turno avvincente, si arriverà sul filo di lana, sono tutte vicine. Milan, Napoli ed Inter se la giocheranno fino alla fine, la Juve in minima parte, Al di là di quanto accadrà domenica, anche le prossime partite saranno bellissime da vedere”, ha concluso.