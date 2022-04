"Barcellona, proposto al Napoli lo scambio Depay-Koulibaly"

Non accenna a diminuire il pressing del Barcellona sul difensore del Napoli Kalidou Koulibaly . Secondo quanto riportato da elnacional.cat, il club blaugrana sarebbe pronto a proporre alla società azzurra uno scambio con l'attaccante Memphis Depay , fuori dai piani di Xavi per la prossima stagione.

Barcellona, assalto a Koulibaly: "Proposto Depay al Napoli"

Il centrale senegalese è uno dei primissimi nomi sulla lista di Xavi, che sarebbe rimasto colpito dal giocatore azzurro durante la partita di Europa League giocata contro i partenopei alcune settimane fa. Koulibaly coprirebbe la partenza sempre più probabile di Ronald Araujo, che non ha trovato l'accordo con i catalani per il rinnovo del contratto. Aurelio De Laurentiis fa una richiesta molto alta per il difensore, superiore ai 70 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2023 secondo El Nacional spingerà il prezzo al ribasso. Depay, la cui volontà di trasferirsi in Serie A è ancora tutta da verificare, ha invece una valutazione di circa 45 milioni di euro secondo la società blaugrana.