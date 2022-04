Politano: “Schema gol era preparato, ma con uomini diversi”

Politano , nel primo tempo, è sbucato all'improvviso nell'area di rigore dell' Atalanta , su morbidissimo assist su punizione da parte di Insigne , e così ha infilato il secondo gol del pomeriggio di Bergamo. Uno schema, naturalmente, riuscito ottimamente. Una di quelle azioni che tanto danno soddisfazione agli allenatori, che le provano in allenamento e non sempre le vedono poi concretizzarsi in partita. Questa volta sì. L'attaccante del Napoli può giustamente raccontare cosa c'era dietro il lancio perfetto di Insigne.

Politano: “Lo spogliatoio è molto carico”

Racconta, appunto, Politano: “Lo schema del secondo gol era stato preparato, ma con uomini diversi. Insigne mi ha messo un pallone straordinario. Proviamo spesso in allenamento queste situazioni, poi in campo è anche una questione di sguardi”. Come quelli che i giocatori del Napoli si saranno scambiati dopo la partita, consapevoli di aver superato una delle prove più difficili da qui alla fine del campionato: “Lo spogliatoio è molto carico, sapevamo che era determinante per noi contro l'Atalanta, squadra mai facile da affrontare in casa perché pressano a tutto campo. Adesso ci aspettano sette partite e dovremo vincerle tutte”.