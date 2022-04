Federcalcio Senegal: “Insulti a Koulibaly da idioti senza cervello”

La Federcalcio del Senegal ha inviato un messaggio di solidarietà al connazionale Kalidou Koulibaly , preso di mira da alcuni cori razzisti al termine di Atalanta- Napoli . Nello stesso tempo, ha criticato il comportamento di “idioti senza cervello”, travestiti evidentemente da tifosi, che albergano nelle curve, in questo caso in quella bergamasca.

“Koulibaly, noi orgogliosi del tuo coraggio”

La Federcalcio del Senegal ha scritto dunque sia per farsi sentire da chi ha inscenato cori razzisti sia per dare appoggio al giocatore che pochi mesi fa ha festeggiato da capitano la Coppa d'Africa: “Fedeli alle loro tristi abitudini, alcuni tifosi bergamaschi dell'Atalanta hanno mostrato ancora una volta la loro pochezza umana, pronunciando insulti spregevoli e razzisti rivolti al nostro capitano e leader Kalidou Koulibaly. Questi idioti senza cervello non devono avere posto in uno stadio”.

E poi ancora: “Forza Kalidou, il popolo senegalese ti sostiene con tutto il cuore e si presenta come un unico uomo per essere orgoglioso del tuo coraggio, della tua esemplarità e della tua appartenenza alla nostra razza e al nostro Paese. Capitan Coraggio, non ti raggiungeranno mai. L'hai detto tu stesso durante il ricevimento al Palazzo della Repubblica dopo la nostra vittoria in Coppa d'Africa: 'Siamo uccisi ma non disonorati': il Senegal e l'Africa sono orgogliosi di te”.