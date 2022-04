Spalletti e una panchina da scudetto: già otto i gol dei subentranti

Una squadra da scudetto si compone di diverse variabili. Se è impossibile pensare di festeggiare a fine stagione senza un centravanti che garantisca almeno 15 gol, senza una fase difensiva solida, senza un centrocampo che unisca qualità e quantità e senza qualche giocata dei singoli in grado di decidere partite tatticamente complicate, un ruolo decisivo lo giocano anche gli allenatori. E in generale l’importanza della panchina, in senso lato rispetto alle intuizioni dei tecnici.

Corsa allo scudetto, quanto incidono le panchine Nel calcio moderno in cui si gioca quasi sempre ogni tre giorni e nel quale la componente fisica è sempre più determinante, poter contare su sostituti all’altezza dei titolari (o quasi) in ogni ruolo è imprescindibile per puntare a primeggiare, in particolare dopo l’approvazione in via definitiva alle cinque sostituzioni. Ecco allora che un altro modo per analizzare l’appassionante corsa allo scudetto della Serie A 2021-2022 può essere dare uno sguardo alla classifica delle squadre che hanno avuto più gol dai subentranti, a prescindere da quanto questi siano stati decisivi sul risultato finale.

Napoli, l'oro di Spalletti è (anche) in panchina Ebbene, tra le formazioni in lotta per lo scudetto a sorridere sono soprattutto Inter e Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono stati in particolare l’unica squadra a muovere la classifica nell’ultimo weekend, grazie alla rete segnata da Eljif Elmas nel 3-1 in casa dell’Atalanta: il gol del macedone, subentrato a Politano al 15' della ripresa e in rete dopo 20 minuti, è stato fondamentale per chiudere la gara e spegnere il tentativo di rimonta dei bergamaschi ed è stato l’ottavo della stagione per il Napoli realizzato da un giocatore partito dalla panchina.

Guarda il video Lobotka spaziale