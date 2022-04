Maradona, la maglia della 'Mano de Dios' finisce all'asta: l'annuncio di Sotheby's

Ci sono maglie che appartengono alla storia del calcio. Maglie che restano nel mito e che sono immediatamente riconoscibili anche vedendole non indossate dai rispettivi “proprietari”. Una di queste è sicuramente quella dell’ Argentina indossata da Diego Armando Maradona nel quarto di finale del Mondiale 1986 in Messico contro l' Inghilterra , il 22 giugno all'Atzeca, gara peraltro nella quale il Pibe de Oro realizzò quello che è considerato il gol più bello della storia del calcio, dribblando l’intera difesa avversaria.

Da casa al National Football Museum: il "viaggio" di una maglia storica

Ebbene proprio quella maglia finirà all’asta su Internet. Ad annunciarlo è stata la società Sotheby's, venuta in possesso di questo cimelio storico direttamente da Steve Hodge, all’epoca centrocampista dell’Inghilterra e geloso “custode” della maglia per anni, dopo averla scambiata con Maradona al termine della partita, per poi decidere di donarla al National Football Museum di Manchester, dove fu esposta.