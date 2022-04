La Fifa celebra Mertens: "Un Mondiale da dedicare a Ciro"

Dries Mertens è uno dei giocatori simbolo del Napoli e allo stesso modo lo è per la sua Nazionale, il Belgio . Il prossimo Mondiale 2022 sarà l'ultima chiamata per alzare un trofeo con la maglia dei Diavoli Rossi, e l'attaccante azzurro potrebbe avere una motivazione in più per riuscire a centrare l'obiettivo: suo figlio Ciro Romeo .

Belgio, Mertens e la 'generazione d'oro'

La 'Fifa' ha deciso di celebrare l'attaccante azzurro, dedicandogli un approfondimento sul proprio sito ufficiale. "Dries Mertens è importante per il Belgio" sottolineando quanto il contributo del belga sia stato importante per il ct Roberto Martinez, in particolar modo nei Mondiali di Russia 2018, dove ha contribuito firmando 2 gol. In quell'occasione i Diavoli Rossi si sono fermati in semifinale, conquistando il terzo posto ai danni dell'Inghilterra. Il Belgio vanta alcuni dei migliori giocatori del panorama mondiale, tra cui Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois e Dries Mertens, soprannominati la 'generazione d'oro'. Per loro potrebbe essere l'ultima chiamata per alzare un trofeo con la Nazionale, ed in particolare per l'attaccante del Napoli, prossimo ai 35 anni.

Mertens, una motivazione in più per vincere il Mondiale

Per l'attaccante partenopeo, sarà sicuramente l'ultima partecipazione ad un Mondiale, e vorrà quindi ritirarsi in grande stile. Come sottolinea la 'Fifa': "Mertens avrà anche una motivazione in più in Qatar: da pochi giorni è nato suo figlio Ciro Romeo", l'emozione di essere diventato padre potrebbe quindi dargli una spinta in più e aiutarlo a conquistare un trofeo con il suo Belgio, prima di dirgli addio.