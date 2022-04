Il Napoli trema: Osimhen è di nuovo in bilico

Osi semina serenità sui social, ma intanto il Napoli trema . Trema all'idea di perdere ancora una volta il suo frontman alla vigilia di un’altra partita fondamentale in ottica scudetto, proprio com’era accaduto con l'Atalanta. La situazione è la seguente: nel corso della seduta d’allenamento andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno, Osimhen accusa un problema alla coscia sinistra , un risentimento muscolare, ed è costretto a rientrare negli spogliatoi. Il panico è immediato, e non potrebbe essere altrimenti in un momento storico-sportivo così importante, ma poco dopo Victor pubblica una romantica storia social tutta sorrisi e cuori azzurri: «Cari napoletani, ci vediamo domenica!!!». Come a dire: ce la faccio, tranquilli. Bene. Ma non benissimo : perché il fastidio c'è, esiste, e dunque prima di avvalorare l'appuntamento che il giocatore ha dato ai tifosi, bisogna appurare l’entità del danno con i classici esami strumentali. In programma oggi. Con il fiato sospeso .

Napoli, Osimhen è in dubbio per la Fiorentina

E allora, Osi è in bilico. E con lui anche l'ennesima formazione della stagione e nello specifico quella che Spalletti aveva in mente di schierare con la Fiorentina: la sua gazzella al centro dell'attacco e tutti gli altri a seguire. Per capire il tipo di infortunio rimediato nel bel mezzo della seduta mattutina, e genericamente inquadrato dal club come «risentimento alla coscia sinistra», bisognerà attendere gli esami: ecografia, risonanza e tutto ciò che lo staff medico riterrà opportuno. Vero è che Osimhen ha provato a minimizzare e a tranquillizzare il popolo con il classico messaggio social di cui sopra ma è altrettanto vero che lui stesso, durante le vacanze di Natale in Nigeria, aveva annunciato la sua partecipazione a una Coppa d'Africa mai disputata per i postumi dell'intervento allo zigomo sinistro. In un solo concetto: è un ottimista e soprattutto un incredibile generoso; uno che non si fermerebbe davanti a niente. Mai e poi mai. Ma ieri, ahilui, è stato costretto a interrompere l'allenamento e a rientrare negli spogliatoi in anticipo; e dunque s’è fermato.