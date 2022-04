Napoli, il dottor Osimhen non sbaglia: che carica per la Fiorentina!

CASTEL VOLTURNO - Dove non è ancora arrivata la scienza, approdano le ragioni dell’ anima : «Io domenica ci sarò». Senza che ci fosse bisogno degli esami strumentali, la diagnosi che ha aperto il Napoli alla speranza è arrivata mercoledì mattina: e ieri, quando la medicina si è ufficialmente “esposta”, il “dottor” Victor Osimhen ha avuto la sensazione di averci visto giusto, d’aver capito tutto quello che c’era da scoprire in se stesso, d’essere in grado di leggersi dentro e di potersi persino diagnosticare: «Scongiurate lesioni muscolari dopo il fastidio muscolare avvertito in allenamento» [...]

Osimhen si scalda per la Fiorentina

[...] È tutto evaporato in un nanosecondo, o qualcosa di simile, il tempo per andare in clinica, seguire il cosiddetto protocollo, sottoporsi agli accertamenti strumentali e però toccarsi la coscia sinistra e comprendere che, in fin dei conti, è stata solo una fitta o anche un attimo di paura, che ha provveduto a trascinare il Napoli nelle tenebre. Victor Osimhen c’è, e per ora lotta in palestra insieme a loro, e adesso aspetta che volino via questi due giorni e che nulla resti di quell’istante gelido, in cui s’è avuto il sospetto di dover rinunciare anche alla Fiorentina. Il sì si coglie nelle cinquanta sfumature di azzurro, mentre verso il “Maradona” si avvia un’onda anomala che aspetta l’Osimhen delle ultime “uscite” pubbliche: una doppietta all’Udinese, immediatamente dopo averne realizzata un’altra al Verona, quella forza della natura che trascina ben dentro al sogno.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio