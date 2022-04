Maradona junior: “Il Napoli di oggi è maturo”

Maradona jr.: “Italiano tecnico preparato, ma il Napoli non sottovaluterà l'impegno”

Maradona jr. dice: “Il Napoli è una squadra matura ormai, non è più quella di qualche mese fa: Spalletti sta facendo un lavoro incredibile e ha saputo dare mentalità a tutta la squadra”. Sulla strada di Osimhen e compagni ecco la Viola: “Il lavoro di Italiano alla Fiorentina? Se Spalletti non era una novità in questo campionato, Italiano ha dimostrato invece di essere un tecnico preparato, in grado di far produrre alle sue squadre un calcio molto bello. La Fiorentina sta facendo un grande campionato ed è per questo che la sfida di domenica nasconderà tante insidie. Ma non credo che gli azzurri però sottovaluteranno l'impegno”. Ci sono alcuni precedenti in stagione: “L'1-2 della gara d'andata? Nel primo tempo il Napoli ha sofferto molto. Il pareggio arrivò solo grazie ad una grande giocata di Osimhen. Il ko in Coppa Italia fu molto strano perché il Napoli quella sera aveva tante assenze e nei supplementari rimasero in nove".