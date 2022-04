Napoli-Fiorentina: Osimhen-Insigne, i gol per il titolo

Tutti per uno e, ovviamente, Osimhen per tutti: perché mentre comincia la seduta, e stanno tutti lì, il sospetto di essersi ormai spinti oltre il «pericolo» sa di certezza o di qualcosa che gli somiglia assai. Quando Napoli-Fiorentina sta per cominciare, e nell’aria si avverte anche l’eco di quei 54.726 «esauriti» che attendono sull’uscio dei sogni per riempire il «Maradona», Victor Osimhen toglie (virtualmente) la mascherina, spazza via ogni legittimo dubbio e consegna a Spalletti la possibilità di ritrovarsi nella facoltà di dover decidere come lanciarsi in una delle sue sette sfide scudetto: il destino, lo suggerisce la classifica, dipenderà soprattutto dagli altri, ma per tentare di dargli una spallata o per piantare un po’ di fiato sul collo di Milan e Inter, bisogna pur fare da sé e far per tre. Osimhen c’è e sembra possa lottare assieme al Napoli: si porterà appresso, per prudenza, qualche interrogativo sino alla rifinitura, semmai persino dentro all’immediata vigilia della partita, però le sensazioni del corpo e quelle dell’anima inducono al bello e la speranza sembra veramente la prima a rinascere. Il resto, si può immaginare o interpretare, aspettando che - semmai - le casacchine del sabato mattina spinga a deduzioni suggerite dal campo.