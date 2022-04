Napoli, prima volta allo stadio Maradona per baby Ciro Mertens

Esordio allo Stadio Maradona per baby Ciro Romeo Mertens. Il primogenito dell'attaccante azzurro, nato il 26 marzo, è già in tribuna con mamma Kat. La compagna del belga ha documentato tutto sui social con tanto di video e primo selfie. Il piccolo Ciro, rigorosamente in maglia azzurra e con un paio di cuffioni che lo proteggono dal freddo alle orecchie, dorme beato in braccio alla mamma che invece sfoggia un bellissimo sorriso. Prima della pennichella però, come dimostrano le stories social di Kat, il piccolino ha potuto ascoltare l'atmfosfera dello Stadio Maradona.