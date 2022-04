Zerbin, l'agente: "Può giocare nel Napoli"

NAPOLI - "Penso che moltissimi abbiano guardato ieri sera Torino-Milan per capire se potesse dare il colpo decisivo ma non l'ha fatto. Anche l' Inter non ha dato segnali incredibili, il Napoli sta bene nonostante il risultato di ieri". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Radio Marte, l'agente Giulio Marinelli : " Zerbin ? Diciamo che il paragone con Insigne nasce soltanto dalla posizione che prediligono occupare in campo. Zerbin a modo suo è un giocatore sempre, cresciuto sempre e tanto nell'arco di questa stagione, invito chi l'ha valutato a ottobre a vederlo adesso. Può giocare in Serie A - afferma Marinelli - con un potenziale di alto livello, ha la cilindrata per far bene in Serie A. Ha fatto 8 reti da esterni, francamente ne potrebbe fare anche di più. Se migliorerà in fase di conclusione ci riuscirà".

Zerbin può giocare nel Napoli

Nella scorsa giornata un gol di Zerbin ha permesso al Frosinone di battere la Cremonese. E per lui possono spalancarsi nuovi scenari: "Giocare nel Napoli? Sarebbe più facile che giocare in una squadra di livello inferiore, perché no. Siamo convintissimi - prosegue Marinelli - che ci possa stare, dovrà crescere ancora ma sicuramente in una squadra propositiva come il Napoli potrà starci. Dai segnali che abbiamo noi sicuramente intendono puntarci, portarlo in ritiro e valutarlo con attenzione. Lui non è più tanto giovane e ha ragione, perché un '99. Ci vuole più coraggio ma quando hai dei calciatori come Zerbin e Gaetano, che sono già tuoi, può essere un'ottima idea riportarli dentro. Gaetano è diventato un centrocampista, ruolo che aumenta le sue caratteristiche tecniche minimizzando il gap". Sulle possibilità di Scudetto per il Napoli, Marinelli replica così: "Penso che la gara con la Fiorentina sia stata bellissima, ho sentito dire che Osimhen non stava molto bene e ci credo. Sono convinto che il Napoli abbia ancora molte carte, perché a differenza di altre è partita come outsider e ha le qualità per arrivare in fondo", ha concluso.