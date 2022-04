Napoli, verso la Roma: Osimhen e Fabian Ruiz in gruppo

Archiviata la sconfitta con la Fiorentina , il Napoli è già proiettato verso il prossimo impegno di campionato contro la Roma , in programma al Diego Armando Maradona lunedì 18 aprile alle ore 19:00. Per i partenopei, la sfida con i giallorossi rappresenta un crocevia fondamentale per la corsa scudetto.

Napoli, Ruiz e Osimhen in gruppo

Gli azzurri si sono ritrovati all'SSC Napoli Konami Training Center, dove agli ordini di Luciano Spalletti hanno svolto una sessione mattutina di allenamento. Dopo l'iniziale attivazione muscolare e torello, la squadra ha svolto un lavoro di forza, per poi esercitarsi sul possesso palla. La seduta odierna si è conclusa con una partitella a campo ridotto. Sono arrivate buone notizie per il tecnico azzurro, con Fabian Ruiz e Victor Osimhen che hanno svolto l’intera seduta in gruppo.

Napoli, infortunati e assenti

Sul fronte infortunati, Andrea Petagna ha lavorato a parte, svolgendo l'allenamento in due fasi: prima personalizzato in campo, poi palestra. Assente anche oggi Alex Meret, il quale è alle prese con una gastroenterite che non gli permette di allenarsi, mentre Giovanni Di Lorenzo, accompagnato dal responsabile sanitario Dott. Raffaele Canonico, ha effettuato il controllo a Villa Stuart con il prof Mariani. Il difensore azzurro tornerà gradualmente ad allenarsi in gruppo.