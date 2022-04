Spalletti esplode: "Cambi sbagliati? Lamentatevi con De Laurentiis"

Con ancora cinque partite da disputare e la vetta lontana quattro punti il Napoli è ancora in corsa, complice anche un calendario in discesa negli ultimi 450 minuti della stagione, ma dopo essere stato gelato dal gol di El Shaarawy al 90' l'ambiente partenopeo il pessimismo regna sovrano in casa azzurra, come evidenziato dalle lacrime di Lorenzo Insigne a fine partita. A scaldare il post-partita del match contro i giallorossi c'hanno peraltro pensato le dichiarazioni di José Mourinho, polemico nei confronti della direzione arbitrale, e la secca e immediata replica dello stesso Spalletti ai microfoni di 'Dazn'.

Cambi sbagliati? Spalletti si sfoga in conferenza stampa

Lo sfogo di Spalletti è destinato a far parlare...: "A fine anno andate da De Laurentiis e ditegli che Spalletti sbaglia i cambi. Già il presidente mi brontola sempre perchè sostituisco troppo tardi o perchè ho cambio chi non dovevo... Con i cambi ognuno vede quel che vuole. Osimhen sa fare delle cose, ma in quel momento la gara si era messa in un certo modo e Mertens è più bravo a palleggiare, a tenere la squadra corta. A Bergamo Osimhen non c'era e abbiamo vinto. Volete sempre Mertens in campo, ogni volta la stessa storia. Abbiamo perso perchè non si è tenuta la palla, abbiamo perso dei palloni che non possiamo perdere".