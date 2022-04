Napoli, Meret suona la carica: "Daremo il massimo fino alla fine"

Il Napoli non si vuole arrendere e continuerà a sognare lo scudetto, parola di Alex Meret . L'estremo difensore dei partenopei, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Radi Kiss Kiss Napoli, ha infatti sottolineato che il gruppo crede ancora al titolo, ma da qui alla fine del campionato non saranno ammessi ulteriori passi falsi se si vuole raggiungere l'obiettivo. Gli azzurri sono lontani solo quattro punti dal Milan capolista e soltanto vincendo sarà possibile sfruttare i passi falsi dei rossoneri e dei nerazzurri, secondi in classifica, per festeggiare il 22 maggio.

Meret: "Non ci arrendiamo, vogliamo vincere"

Nel corso dell'intervista radiofonica a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, Meret ha detto: "Il gol di El Sharaawy ci ha fatto male, avevamo fatto una buona gara nel primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto ma senza concedere troppo. La vittoria era ad un passo, accettiamo il verdetto e ripartiamo dal pari di domenica. L’umore dev’essere positivo perché nonostante si sia allontanato l’obiettivo scudetto dobbiamo continuare a scendere in campo per dare il massimo". Sulle lacrime del capitano Lorenzo Insigne ha poi voluto ribadire: "Non sono una resa, erano per i due punti persi e per l’obiettivo che è sfumato. Ora dobbiamo pensare a vincere ogni gara da qui alla fine".

Meret: "Testa a Empoli, io a disposizione"

Il Napoli è ora chiamato a vincere a Empoli: "Si va con la solita voglia. Purtroppo nelle ultime due gare abbiamo perso punti importanti, ma non possiamo abbatterci e dobbiamo tirare fuori tutte le energie che ci restano fino a fine stagione". Sull'impiego e sul rapporto con Luciano Spalletti ha poi aggiunto: "Ho un normale rapporto di rispetto tra allenatore e giocatore. Mi metto a sua disposizione, provo a farmi trovare pronto. Le decisioni spettano a lui e devo rispettarle".

"Perdere in casa dispiace per i tifosi"

In stagione per gli azzurri sono arrivati troppi passi falsi tra le mura amiche del Maradona: "Non me lo so spiegare, quando giochiamo in casa c’è una grandissima atmosfera ed i tifosi sono sempre presenti. È un dispiacere non poter portare a casa punti davanti a loro, sono certo che non ci sia pressione. Mi auguro che questo trend negativo finisca presto perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi. Continuiamo a lavorare per farci trovare pronti ogni domenica e dare tutto per questa maglia che è troppo importante per noi".

Meret: "Osimhen ha qualità impressionanti"

Meret ha lodato anche l'attaccante nigeriano Victor Osimhen, vero bomber degli azzurri: "Grandissimo giocatore, deve ancora migliorare in alcuni aspetti, ma ha un potenziale enorme. Ci sta dando tanto, ma può aiutarci ancora di più perché ha delle qualità uniche ed impressionanti".

Meret: "Napoli e Nazionale nel mio futuro"

"È triste non partecipare ai Mondiali, poi ho visto Italia-Macedonia davanti alla tv ed è stata una doccia fredda, ha fatto male a tutto il calcio italiano. Non dovevamo arrivare a questo punto anche perché eravamo reduci dall’Europeo vinto" ha spiegato il portiere del Napoli. In chiusura di intervista, Meret ha ribadito: "La società sa che sto benissimo a Napoli e il mio obiettivo è quello di trovare continuità col Napoli e restare sempre nel giro nella nazionale. È questo il mio obiettivo per l’anno prossimo".