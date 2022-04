Napoli-Empoli, Spalletti e Andreazzoli amici del bel gioco

Luciano Spalletti ha sempre avuto un occhio attento e sensibile per gli allenatori della costa Nord della Toscana, per i massessi in particolare. Per esempio è un ammiratore di Silvio Baldini, oggi sulla panchina del Palermo. E soprattutto ha un legame forte, ma forte davvero, con Aurelio Andreazzoli che ha voluto con sé a Roma, in uno staff formato da Daniele Baldini e Marco Domenichini. Quando Spalletti lasciò la panchina dei giallorossi, indicò proprio Andreazzoli come suo sostituto. Domenica tornano avversari, sul campo dove tutt’e due hanno vissuto la prima parte significativa della loro carriera, il Castellani di Empoli. Non è la prima volta che succede e anche in questo caso il merito va a Spalletti che consigliò Aurelio al suo amico e suo ex presidente Fabrizio Corsi quando doveva riportare la squadra in A dopo la retrocessione di Martusciello, altro riferimento storico del club empolese, allievo dello stesso Spalletti nei campionati di fine anni Novanta. Empoli è il club più piccolo della Serie A, ma qui si intrecciano parecchie vie del calcio.