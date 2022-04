Napoli, l'infermeria si riempie: elongazione per Elmas

Continuano ad arrivare cattive notizie per il Napoli. All'allenamento odierno, infatti, non ha partecipato neanche Elmas per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro. Il macedone ha lavorato oggi in palestra. Altri tre giocatori sono infortunati, ovvero Di Lorenzo, Ospina e Lobotka. Il portiere ha svolto parte della seduta in gruppo e domenica contro l'Empoli probabilmente sarà in campo. Prosegue il lavoro personalizzato per Di Lorenzo che sta recuperando dall'infortunio subito alla vigilia della sosta delle nazionali a marzo. Oggi ha fatto una parte del lavoro in palestra e una in campo, ma senza allenarsi con i compagni. Difficile venga convocato per domenica. Ha proseguito con terapie e palestra Lobotka che dovrebbe stare fermo due settimane dopo l'infortunio riportato in allenamento nei giorni scorsi.