Empoli-Napoli: torna Ospina, Spalletti convoca Zanoli e il giovane Barba

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Empoli, in programma domani alle 15. La sorpresa è la convocazione di Zanoli nonostante oggi l'esterno non si sia allenato a causa di un attacco di gastroenterite. Torna tra i convocati, e sicuramente sarà anche titolare, il portiere David Ospina . Mancano invece Elmas, Lobotka e Di Lorenzo.

Napoli, tanti attaccanti convocati

Da notare la batteria di attaccanti del Napoli che ha convocato per l'occasione Spalletti. Ci sono infatti Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna e Politano. Solo tre i centrocampisti di ruolo che partono per Empoli. In difesa convocato il giovane della Priamvera Benedetto Barba, vista l'assenza di Di Lorenzo e le condizioni da valutare di ora in ora di Zanoli, alle prese con problemi di stomaco e di intestino. Vediamo l'elenco dei convocati:

Portieri: Ospina, Meret, Marfella

Difensori: Juan Jesus, Barba, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli

Centrocampisti: Demme, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano, Petagna, Ounas.