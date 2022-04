Empoli-Napoli: i toscani ricordano sui social l'ex Spalletti

Gli amori non finiscono. L'Empoli perciò ha voluto ricordare il grande ex, Luciano Spalletti, che torna al Castellani alla guida del Napoli. L'allenatore toscano è stato prima in campo come giocatore e poi sulla panchina dei padroni di casa in due distinte occasioni; soprattutto la seconda esperienza è stata indimenticabile perché l'Empoli è salito dalla serie C1 alla serie A, vincendo anche la Coppa Italia di serie C, come ciliegina sulla torta di un grande periodo per la formazione oggi allenata da Andreazzoli.