De Laurentiis: "Chiedo scusa ai tifosi. Mertens resta? Ama Napoli. Preso Kvaratskhelia"

De Laurentiis: “Mertens ama Napoli e il Napoli”

Dal presidente De Laurentiis sono arrivate prima di tutto le scuse per il rovescio di Empoli. Scuse che tanti tifosi azzurri avevano chiesto in questi giorni dopo aver seguito in massa la squadra in Toscana: “Voglio chiedere scusa ai tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta di Empoli”. Successivamente, il numero uno del Napoli ha voluto affrontare anche la questione Mertens, che sembra in via di soluzione: “Il rinnovo di Mertens? Ieri sono stato a casa sua, ci siamo dati appuntamento al termine della stagione, ma lui ama Napoli ed il Napoli! Ciro è innamorato dello stile di vita che c'è a Napoli. E' la persona che ha lasciato il segno con il numero di gol. Non ci dovrebbero essere problemi per il rinnovo, ma nella vita mai dire mai. A Dries ho detto che ha un'opzione per un altro anno e ci dobbiamo sedere e stabilisce lui quando, magari a fine campionato. Se vuole restare in questa città, noi ci siamo".