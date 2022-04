Tesser: "Scamacca farebbe bene nel Napoli"

NAPOLI- A Radio Marte è intervenuto Attilio Tesser, allenatore del Modena. “Il Modena in serie B? E’ una bella piazza e merita almeno questa categoria. I miei ragazzi sono stati molto bravi, lo staff ha avuto il suo merito, poi la proprietà è nuova e c’è tanto entusiasmo. Abbiamo fatto una bellissima cavalcata, non semplice con un’avversaria importante come la Reggiana, ma ce l’abbiamo fatta".