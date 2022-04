Napoli contestato dai tifosi all'uscita da Palazzo Caracciolo

Il Napoli si avvicina alla delicata gara contro il Sassuolo. Le ultime settimane negative vissute dalla squadra di Spalletti, culminate con la rimonta subita contro l'Empoli, hanno virtualmente chiuso le speranze scudetto degli azzurri, lasciando pesanti strascichi in tutto l'ambiente, in particolare tra i tifosi che speravano nella conquista del Tricolore. Questi ultimi non hanno preso bene l'ultima sconfitta, e dopo lo striscione esposto ieri all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, nella giornata di oggi hanno raggiunto la squadra a Palazzo Caracciolo, sede del ritiro.