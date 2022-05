Napoli in Champions League: quanto intascano i campani con la qualificazione

Napoli: dalla Champions arrivano sicuramente già più di 36 milioni

Il Napoli è già sicuro di incassare 15,64 milioni come bonus di partecipazione e come minimo. Lo scrive Calcio&Finanza. Si tratta della quota che spetta in caso di arrivo al quarto posto in campionato e di eliminazione al gironi della Champions. Arrivano poi altri 5 milioni di euro dal market pool, per un totale di 20,64 milioni. Ma non è tutto. C'è infatti la quota legata al ranking decennale/storico, quota che dipenderà da quali altre squadre si qualificheranno alla prossima edizione della massima competizione europea per club. Per il Napoli, nel peggiore dei casi, saranno 15,9 milioni di euro.

Napoli: ci sono anche i ricavi da botteghino

Ovviamente, bisognerà poi considerare gli incassi per le partite che si giocheranno al Maradona. Di sicuro, minimo saranno tre. E ci sarà il ritorno del pubblico al cento per cento della capienza. Un piatto piuttosto ricco, dunque, per il Napoli. Naturalmente, gli incassi dipenderanno anche dal valore delle avversarie che la squadra di Spalletti troverà sul suo cammino. Infine, ogni gara permette di guadagnare ancora altri soldi, in caso di vittoria 2,8 milioni di euro, in caso di pareggio 930 mila euro.